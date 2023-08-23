حسام الخولي: إيماننا بأن مصر ستقفز للأمام يجعلنا نؤيد الرئيس السيسي

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، لاقتناعه التام بما جرى في الـ10 سنوات الماضية من إنجازات حقيقية.

التأييد بكل أعضاء الحزب والتنظيم الحزبي بالكامل

تابع «الخولي»، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه محمد مصطفى شردي، عبر فضائية «الحياة»: «التأييد يعني التأييد بكل أعضاء الحزب والتنظيم الحزبي بالكامل، ونحن بلد كبير، والأزمة العالمية تعبر ولا تستمر، وعند انتهاء الأزمة في العالم، ستقفز مصر قفزات قوية إلى الأمام».

الفرق بيننا وبينهم أننا دولة تستوعب دولة أخرى كل عام،

وأكمل الخولي: «نحن بنينا مدارس، وهناك دول أخرى بنت مدارس، والفرق بيننا وبينهم، أننا دولة تستوعب دولة أخرى كل عام، وإذا كان لدينا كثافة 70 طالبا، نتمنى أن تكون كثافتنا 20، الناس لا تشعر بالبناء لأن لدينا زيادة كبيرة في السكان».