النائب حسام الخولي في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: نشارك بأفكار تخدم بلدنا

وجه النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن»، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه ورعايته للحوار الوطني، قائلا: «تثمن دوره في منح الثقة للمشاركين فيه ولجميع طوائف الشعب المصري بكل تنوعاته وأطيافه لما له من دور مهم في فتح المجال لتقارب الآراء ووجهات النظر المختلفة حول مختلف القضايا».

وأضاف كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني: «تحية وشكر وتقدير لمجلس أمناء الحوار الوطني على المجهود والتنظيم حتى نتمكن من إجراء حوار منطقي عملي مفيد للجمهورية الجديدة».

وتابع: «أنا أرى في هذا الحوار الوطني وفي هذه القاعة المتنوعة أن هذا الحوار هو حوار القلب والعقل، إذ يجمعنا قلب واحد هو القلب المصري المحب لبلده، وعقول بها أفكار مختلفة ومتنوعة لكنها رغم اختلافها تصب في مصلحة الوطن وتنوع الأفكار والرؤى الهادفة والمحددة القابلة للتنفيذ هو ما يدفع للتقدم والتطور».

وواصل: «يشارك حزب مستقبل وطن في هذا الحوار الوطني العظيم بأفكاره التي تخدم بلدنا، والأهم أننا نتشوق للاستماع للأفكار والرؤى الأخرى المقدمة مع انفتاحنا الكامل على تعديل أو تغيير رؤيتنا في حالة أسفر الحوار عن أفكار تحسن وتغير للأصلح».

واستكمل: «لدينا جمهورية جديدة بمقومات وأسس لم تكن موجودة علينا استثمارها بأفضل صورة ممكنة، ولدينا مؤسساتنا القومية المتماسكة التي تحمينا وتعطينا حياة في وطن آمن، لدينا الطاقة والطرق والمواني والمطارات والسكك الحديدية التي تربط الجمهورية الجديدة بالكامل».

واختتم: «لدينا المواطن الأصيل المتماسك الذي يتحمل الكثير من أجل بلده ومستقبله وهذا بعض ما لدينا وكل ما علينا هو الاستفادة من تلك هذه المقومات لتغيير حياتنا للأفضل».