إصابة سائق بطعنة في البطن أثناء مشاجرة بالجيزة

أصيب سائق في مشاجرة مع شخص آخر بجرح نافذ في البطن، ونُقل إلى مستشفى 6 أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة في موقف ميدان الدقي بين سائق ميكروباص، وإصابة شخص.

مشاجرة بين سائقين في الدقي

وانتقل المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، إلى مكان الواقعة وتبين أنّ طرفي المشاجرة سائق 46 سنة، مصاب بجرح نافذ في البطن، ونُقل إلى مستشفى 6 أكتوبر لتلقي العلاج، سائق 20 سنة بسبب أولوية المرور بالموقف.

وتعدى الطرف الثاني على الطرف الأول وفر هاربًا، وألقي القبض عليه بمعرفة المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث بعد 3 ساعات من هروبه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.