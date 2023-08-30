إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح السلوم

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح السلوم في الكيلو 70 دائري النجيلة، منذ قليل.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق الدولي اللواء السيد سلطان مساعد مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء مصابي حادث طريق مطروح السلوم

واستقبل، اليوم الأربعاء، مستشفى النجيلة المركزي، مصابي حادث سيارة طريق مطروح السلوم، وهم: عبدالرحيم فرج عبدالرحيم، 81 سنة، يعاني من اشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقة من الجسم، وحلوة محمد عبدالرازق 43 سنة تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وسحر عبدالرحيم فرج 17 سنة تعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد عبد الرحيم فرج، 12 سنة، تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد جابر 37 سنة يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وجار استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى تحت إشراف الدكتور محمد طالب مدير المستشفى.

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي مطروح السلوم ومباحث قسم شرطة النجيلة إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.