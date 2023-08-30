إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، بجروح متنوعة بالجسم، إثر انقلاب «ميكروباص» على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي في الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي قرب مدخل أبو صير بدائرة محافظة الفيوم، ووجود مصابين.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، زوجين وأبنائهما، وهم:

السيد محمد عبد العال (50 سنة)، وزوجته بثينة حلمي (38 سنة)، وأطفالهما رانيا (7 سنوات) وتوأمها ريتال (7 سنوات)، ومحمد (5 سنوات).

وتراوحت إصابة الأشخاص الخمسة بين بسيطة ومتوسطة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.