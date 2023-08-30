إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضرا بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصحراوي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 65 اتجاه ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة عبير مصطفي الخولي، 50 سنة، وحبيبة صلاح محمد، 18، نورهان صلاح محمد، 22 سنة، ومورانو صلاح محمد، 20 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء ومقيمين القاهرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.