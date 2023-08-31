موعد بدء الدراسة في الجامعات 2023.. هل سيتم تأجيله؟

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف القطاعات والكليات، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، من إجراء عملية التشطيبات والتجهيزات للمنشآت الجامعية والمدن والقاعات والمدرجات وقاعات المحاضرات، موضحين أن موعد بدء الدراسة في الجامعات 2023 كما هو دون تأجيل أو تغيير من قبل الأعلى للجامعات الحكومية، وهو 30 سبتمبر المقبل سواء للجامعات أو المعهد.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2023

وأكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد بدء الدراسة في الجامعات 2023 وفقاً للخريطة الزمنية هو 30 سبتمبر، موضحاً أن العمل بمختلف الكليات يسير على قدم وساق دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، على أن تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعا، وتنتهى في الخميس 4 يناير 2024، لافتا إلى أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهي الخميس 25 يناير 2024، نافياً ما تردد عن تأجيل موعد الدراسة عن الموعد المقرر والمحدد من قبل المجلس.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2023.. التنسيق

وقال الدكتور عباده سرحان، عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العام الدراسي في الجامعات كما هو محدد يوم 30 سبتمبر، لافتا إلى أنه لا توجد أي قرارات بالتأجيل أو التقديم للمواعيد المحددة للعام الدراسي، لافتا إلى العمل بمختلف القطاعات يسير بصورة جيدة استعداداً للعام الجديد.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023

وقال عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن إجازة منتصف العام تبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، على أن تنتهى الخميس 8 فبراير 2024، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا في العام الجامعي الجديد، على تنتهى الخميس 30 مايو 2024.