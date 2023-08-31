تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. معامل الجامعات تواصل استقبال الطلاب

تواصل الجامعات الحكومية استقبال طلاب الثانوية العامة 2023 المسجلين بتنسيق المرحلة الثالثة 2023، وذلك وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت الوزارة أن رابط تنسيق المرحلة الثالثة لتسجيل الرغبات واختيار الكليات متاح عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، موضحة أنه جرى إتاحة الموقع للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، في الفترة من الأربعاء الموافق 30 أغسطس حتى غدٍ الجمعة.

وأشارت إلى أن عدد الطلاب الذين يحق لهم التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة يبلغ 134 ألف طالب وطالبة، مؤكدة أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني)، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأكد السيد عطا، المشرف على التنسيق، أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة، بلغ حتى الآن 20 ألف طالب وطالبة، من الشعبتين العلمية والأدبية وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عطا، لـ«الوطن»، أن أعمال تنسيق الجامعات لمختلف المراحل والشُعب الدراسية تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، وأن تنسيق الدبلومات الفنية (نظام 3 سنوات) سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع قرب انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة.