الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2023

أيام قليلة وتفتح وزارة التعليم العالي، باب التسجيل فى المرحة الثالثة من تنسيق الجامعات، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل بعد امتحان الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات..اعرف قبل التسجيل

وفي ظل إعلان نتيجة المرحلتنين الأولي والثانية من تنسيق الجامعات 2023، ينتظر طلاب المرحلة الثالثة معرفة الكليات والمعاهد المتاحة أمامهم في المرحلة الثالثة التي تقبل من مجموع 50% فأكثر، وتضم عددا كبيرا ومتنوعا من الكليات والتخصصات والمعاهد العليا والمتوسطة، للشعبتين الأدبي والعلمي، كما يلي.

- آداب انتساب موجه المنصورة

- آداب انتساب موجه بني سويف

- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

- آداب انتساب موجه طنطا

- تربية شعبة تربية فنية السويس

- تربية موسيقية حلوان

- تربية رياضية بنات بني سويف

- تربية نوعية فنية سوهاج

- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

- تربية نوعية فنية بنها

- تربية نوعية المنصورة بمنيا النصر

- تربية نوعية فنية المنصورة

- أكاديمية أخبار اليوم تكنولوجيا وصحافة

- تربية نوعية موسيقية سوهاج

- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

- تربية فنية حلوان بالزمالك

- تربية رياضية بنين العريش.

- شعبة التجارة الخارجية بدمياط.

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين طنطا.

- تربية رياضية بنات طنطا.

- كلية تربية رياضية بنين الفيوم

- كلية تربية رياضية بنات الفيوم

- كلية تربية رياضية بنين المنيا

- كلية تربية رياضية بنات المنيا

- تربية رياضية بنات بورسعيد

- تربية الوادي الجديد رياضة

- تربية رياضية بنات العريش

- كلية خدمة اجتماعية حلوان

- كلية خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

- كلية خدمة اجتماعية الفيوم

- كلية خدمة اجتماعية أسوان

- كلية خدمة اجتماعية أسيوط

- المعهد العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

- معهد الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

- معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

- معهد طيبة العالي شعبة إدارة أعمال ومحاسبة المعادي

- المعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

- تربية نوعية فنية بور سعيد

- تربية موسيقية حلوان

- المعهد الفني التجاري بالعريش

- معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية

- تربية نوعية موسيقية دمياط

- تربية نوعية فنية أسوان

- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

- معهد الوادي العالي للعلوم الإدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

- تربية شعبة تربية فنية

- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة

- المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

- المعهد العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

- معهد عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

- تربية نوعية فنية عين شمس

- طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول (شعبة نظم)

- المعهد العالي سياحة وفنادق الغردقة

- المعهد العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

- المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

- معهد عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

- المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

- المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

- القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

- العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

- الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

- العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

- العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدارة أعمال

- المعهد العالي للسياحة والفنادق والإرشاد السياحي بأبي قير

- الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم

- العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

- العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية.

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- المعهد العالي الفندقي بالأقصر

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية

- المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

- المعهد العالي خدمة اجتماعيه 6 أكتوبر

- المعهد العالي للإعلام وفنون الاتصال

- خدمة اجتماعية المنصورة

- المعهد العالي للغات 6 أكتوبر

- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال