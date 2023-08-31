«جاردن سيتي» بالعاصمة الإدارية الجديدة.. مزيج بين الطراز الخديوي والفرنسي

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورا جديدة لحي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الحي السكني الخامس «R5»، الذي يتميز بالطراز المعماري الكلاسيكي.

وترصد «الوطن» في السياق التالي، أبرز المعلومات والتفاصيل عن الحى السكنى الخامس «حي جاردن سيتي»، بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما أوضحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

تفاصيل حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة

1- يحتوي حي جاردن سيتي على بالعاصمة الإدارية الجديدة، على قرابة 21953 وحدة سكنية.

2- عدد العمارات السكنية بحي جاردن سيتي 385 عمارة.

3- يحتوي حي جاردن سيتي على قرابة 513 وحدة تجارية.

4- يحتوي حي جاردن سيتي على منطقة كاملة للفيلات تضم 241 مبنى، بإجمالي 459 فيلا.

5- يوفر الحي كافة الخدمات التعليمية والدينية والإدارية والطبية والترفيهية، وذلك لخدمة قاطني الحي.

6- يتميز حي «جاردن سيتي الجديدة» بكونه مزيجا من الطراز المعماري القديم للقاهرة الخديوية، مع الطراز الفرنسي الكلاسيكي.

7- تم تخطيط حي جاردن سيتي على مساحة 885 فدانا، ويقع في المنطقة الجنوبية.

العاصمة الإدارية تضم مشروعات ضخمة

يذكر أن العاصمة الإدارية الجديدة، تضم العديد من المشروعات العملاقة، التي ستنافس غيرها على مستوى العالم في المستقبل القريب، ومن أبرز هذه المشروعات، هي البرج الأيقوني أعلى برج في قارة إفريقيا، وكذلك الحديقة المركزية أكبر الحدائق على مستوى العالم أجمع.