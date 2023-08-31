تراجع أسعار الحديد اليوم الخميس 31-8-2023 بالأسواق.. «اعرف الطن بكام»

شهدت أسعار الحديد اليوم الخميس 31-8-2023 بالأسواق والشركات تراجعاً مقارنة بسعر طن الحديد أمس، والذي يتابع مستجدات أسعاره بشكل يومي قطاع كبير من المواطنين والتجار.

أسعار الحديد اليوم الخميس 31-8-2023 بالأسواق

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الخميس 31-8-2023 بالأسواق وكذلك الأسمنت حسب آخر تحديث لأسعار مواد البناء، أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية أن حديد عز شهد اليوم الخميس انخفاضاً في الأسعار، حيث سجل اليوم 35827 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع قيمته 318 جنيهاً عن سعره أمس الأربعاء.

سعر الحديد الاستثماري

وأشارت بوابة الأسعار المحلية أن سعر الحديد الاستثماري شهد هو الآخر تراجعاً مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث سجل اليوم 34583 جنيهاً للطن الواحد، بتراجع قيمته 295 جنيهاً عن سعره أمس الأربعاء.

سعر الأسمنت اليوم

وحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن سعر الأسمنت اليوم الخميس 31-8-2023 شهد تراجعاً مقارنة بأسعار أمس، وسجل اليوم 1921 جنيها للطن الواحد، بانخفاض قيمته 16 جنيهاً في الطن.

أسعار الحديد عالمياً

وعن سعر الحديد عالمياً، سجل متوسط سعر حديد التسليح حسب التحديث الأخير على البوابة 530 دولارا في الطن الواحد، أما متوسط سعر البليت فسجل 350 دولاراً أيضاً في الطن.