أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-8-2023.. كم سعر الطن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-8-2023 ثباتًا في الأسواق، مقارنة بالسعر أمس، وسجل طن الحديد الاستثماري اليوم، 34744 جنيهًا، وهو السعر الأقل في الأسواق مقاربة بـ«عز».

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-8-2023

«الوطن» تستعرض أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-8-2023 في مصر، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي أسعار بيعها للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وسعر حديد عز شهد اليوم، استقرارًا في الأسعار، إذ سجل 35962 جنيهًا للطن الواحد بـ«سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

وسجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، بواقع 34744 جنيهًا للطن الواحد.

سعر حديد المصريين

جاء سعر طن حديد المصريين بـ32050 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس

كما سجل حديد السويس اليوم في مصر، استقرارا، ليصل سعر الطن إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

واستقر سعر حديد المراكبي بـ31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الطن لدي مصنع حديد بشاي للصلب، أعلى مستوى بنحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

وجاء سعر مصنع الجارحي، عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.