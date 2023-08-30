أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30-8-2023.. اعرف الطن بكام؟

سجلت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30-8-2023، حالة من الاستقرار وثبات الأسعار في الأسواق، وذلك مقارنة بسعر الحديد أمس الثلاثاء 29-8-2023، وسجل طن الحديد الاستثماري اليوم 34744 جنيهاً للمستهلك وهو السعر الأقل في الأسواق مقاربة بسعر حديد عز في الأسواق وهو الأغلى سعرًا.

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30-8-2023

تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأربعاء 30-8-2023 في مصر، وفقاً لآخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات في مجلس الوزراء، وهي الأسعار التي يتم بيعها للمستهلك.

أسعار حديد عز اليوم

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أن أسعار حديد عز اليوم الأربعاء 30-8-2023 شهد ثباتًا، حيث سجل سعر حديد عز اليوم 35962 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك» كأسعار يوم أمس الثلاثاء.

سعر الحديد الاستثماري

كما سجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 30-8-2023 34744 جنيهاً للطن الواحد، وهو السعر المعلن للمستهلك

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر طن حديد المصريين 32050 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

وجاء حديد السويس اليوم في مصر استقرارا بنهاية التداولات الأسبوعية لدى مصنع السويس، ليصل سعر الطن إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصب

وسجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

كما سجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 32.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

وسجل سعر مصنع الجارحي استقرارا عند مستوى 31.5 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.