تعرف على سعر طن الحديد اليوم.. هبوط جديد يصل إلى 500 جنيه

انخفض سعر طن الحديد اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق، بهبوط وصل إلى 500 جنيه بالمقارنة بأسعار أمس السبت، وسجل طن الحديد الاستثماري اليوم 34562 جنيهًا، وكان السعر الأقل في الأسواق مقاربة بسعر حديد عز، بانخفاض وصل لـ200 جنيه في الطن، حسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد اليوم

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، وفق آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي أسعار بيعها للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أنَّ سعر طن الحديد اليوم في حديد عز شهد انخفاضًا في الأسعار وصل لـ454 جنيهًا لكل طن، إذ سجل سعر حديد عز اليوم 3550 جنيهًا للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك» منخفضة عن أسعار يومي الجمعة والخميس الماضيين.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر طن الحديد اليوم الاستثماري استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري 34562 جنيهًا، أما في يوم الجمعة فقد سجل 34744 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد المصريين

جاء سعر طن الحديد اليوم الخاص بشركة حديد المصريين 32500 جنيه للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

سجل حديد السويس اليوم في مصر استقرارا، ووصل سعر الطن إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي

سجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 34 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.