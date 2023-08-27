هبوط في أسعار الحديد اليوم الأحد 27-8-2023.. اعرف الطن بكام

انخفضت أسعار الحديد اليوم الأحد 27-8-2023 في الأسواق فشهد سعر طن الحديد انخفاضا قارب على الـ500 جنيه بالمقارنة بأمس السبت، حيث سجل طن الحديد الاستثماري اليوم 34562 جنيهًا وهو السعر الأقل في الأسواق مقاربة بسعر حديد عز، بانخفاض وصل لـ200 جنيه في الطن، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم الأحد 27-8-2023

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد 27-8-2023 في مصر، وفق آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وهي أسعار بيعها للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وأوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أن حديد عز شهد اليوم الأحد انخفاضا في الأسعار وصل لـ454 جنيها لكل طن، حيث سجل سعر حديد عز اليوم 3550 جنيهاً للطن الواحد «سعر بيع للمستهلك» منخفضة عن أسعار يومي الجمعة والخميس الماضيين.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل الحديد الاستثماري استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد 34562، أما في يوم الجمعة فقد سجل 34744 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد المصريين

جاء سعر طن حديد المصريين 32500 جنيهًا للطن، تسليم أرض المصنع غير شامل «نولون» النقل للمستهلك، ولم يشهد مصنع حديد المصريين أي تغيرات في أسعاره.

سعر حديد السويس

سجل حديد السويس اليوم في مصر استقرارا، ووصل سعر الطن إلى 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي

سجل سعر حديد المراكبي 31.5 ألف جنيه للطن غير شامل تكلفة النقل للمستهلك، ويأتي الاستقرار للشهر الثالث على التوالي في أسعار الحديد بهذا المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الحديد لدي مصنع حديد بشاي للصلب أعلى مستوى نحو 34 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجارحي

وصل سعر مصنع الجارحي استقرار أسعاره عند مستوى 27 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.