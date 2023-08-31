«صحة الدقهلية» تسلم زيا جديدا لـ12 ألف عضو بهيئة التمريض في المستشفيات

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، توفير زي جديد لأفراد هيئة التمريض في المستشفيات العلاجية، ووحدات الرعاية الأولية التابعة لمديرية الشؤون الصحية من مخازن الوزارة، ويشمل الزي جميع الأقسام في المستشفى؛ ليكون كل قسم مميز بلون معين، ويوجد لون مخصص لتمريض الرعاية الأولية.

تسليم زي جديد لطاقم التمريض بالدقهلية

وأكد مكين، تسليم زي جديد بناء على تعليمات السيد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، برفع كفاءة الأطقم الطبية، وإظهارهم بمظهر حضاري لائق.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنّ المديرية سلّمت الزي لنحو 12 ألفا من الأطقم الطبية للرعاية الأساسية.

تسليم 10 مستشفيات الزي الجديد

وأوضحت الأستاذة أميمة صبحي، مدير إدارة التمريض، تسليم 10 مستشفيات و7 إدارات صحية خلال اليومين الماضيين، وجارٍ تسليم باقي المستشفيات والإدارات، بهدف العمل على الارتقاء بالمظهر العام للتمريض في محافظة الدقهلية.