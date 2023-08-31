إعصار إيداليا يكتسح فلوريدا.. والسلطات تحذّر من تداعيات كارثية (فيديو)

ارتفعت قوة إعصار إيداليا شمال غرب فلوريدا، إلى الفئة الثالثة التي تعد «في غاية الخطورة»، تصحبه رياح عاتية وأمطار غزيرة، بينما حذّرت السلطات في الولاية الأمريكية من تداعيات قد تكون كارثية في بعض أجزاء الولاية الأمريكية الجنوبية.

إعصار إيداليا تسبب في رفع مستوى مياه المحيط

وذكرت سلطات ولاية فلوريدا، أنّ إعصار إيداليا وتأثيره في رفع مستوى مياه المحيط ظاهرة نادرة الحدوث في المنطقة، وأمرت بعمليات إجلاء واسعة، ورغم الإعلان عن عدم وقوع قتلى على الفور، حذّر مسؤولون في فلوريدا من أنّ الوصول إلى المناطق النائية التي قطعت الطرق المؤدية إليها بسبب تساقط الأشجار أو ارتفاع المياه، قد يستغرق بعض الوقت، خاصة في المنطقة التي وصل فيها الإعصار إلى اليابسة، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

من جهته، ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، أنّ إعصار إيداليا الذي وصفه بأنّه «شديد الخطورة»، ضرب الساحل الأمريكي بقوة إعصار من الفئة الثالثة في منطقة بيج بيند التي تنتشر فيها المستنقعات وذات الكثافة السكانية المنخفضة في فلوريدا.

إعصار فلوريدا وصل إلى الشاطئ محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومترا

وأضاف أنّ إعصار فلوريدا وصل إلى الشاطئ محمل برياح تبلغ سرعتها القصوى 215 كيلومترا في الساعة قرب بلدة كيتون بيتش، مع احتمال ارتفاع مستوى المياه لنحو 5 أمتار في بعض المناطق الساحلية، ورغم أنّ إعصار فلوريدا فقد قوته مع تحركه باتجاه الداخل وفوق جورجيا، ليصبح إعصارا من الفئة الأولى، فإنّ السلطات في الولاية الأمريكية حذّرت من عواقبه ومن مخاطر ارتفاع المد.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة الأمريكية، أنّ «مستوى المياه ارتفع بأكثر من 6 أقدام عن المعدل الطبيعي في سيدار كي، وهي سلسلة من الجزر المطلة على الخليج»، محذّرا من أنّ المياه على طول الساحل «ترتفع بسرعة».