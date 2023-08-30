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قتيلان مع وصول الإعصار إيداليا إلى ولاية فلوريدا

كتب:

عمرو حسني
11:04 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
إعصار

إعصار

ذكرت إدارة دوريات الطرق السريعة في فلوريدا أن شخصين لقيا حتفهما، الأربعاء، في حادثي سيارة مرتبطين بالطقس، مع وصول الإعصار إيداليا إلى اليابسة على امتداد ساحل الخليج بالولاية الأميركية.

أمطار غزيرة جدا

وأضافت  الإدارة، في بيان، أن حادثين وقعا بمنطقة باسكو، وهذا أدى لوفاة قائد سيارة يبلغ من العمر 40 عاما بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة، وحدث هذا الأمر في منطقة ألاتشوا، اصطدمت سيارة رجل يبلغ من العمر 59 عاما بالأشجار وسط «أمطار غزيرة جدا» مما أدى لوفاته.

إعصار من المرحلة الأولى

وأصدرت السلطات أوامر للسكان على طول الساحل الغربي لفلوريدا بإخلاء منازلهم، الثلاثاء، قبل وصول الإعصار إيداليا، وهذا الإعصار من الفئة الأولى بين عشية وضحاها، تحرك صباح الثلاثاء، هادرا على بعد مئات الأميال قبالة جنوب غرب فلوريدا، مخلفا ظروف العواصف الاستوائية في المناطق الغربية في كوبا.

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