قتيلان مع وصول الإعصار إيداليا إلى ولاية فلوريدا

ذكرت إدارة دوريات الطرق السريعة في فلوريدا أن شخصين لقيا حتفهما، الأربعاء، في حادثي سيارة مرتبطين بالطقس، مع وصول الإعصار إيداليا إلى اليابسة على امتداد ساحل الخليج بالولاية الأميركية.

قتيلان مع وصول الإعصار إيداليا إلى فلوريداpic.twitter.com/6T0o8qTYSG — صـحـيـفـة الـجـزيـرة (@al_jazirah) August 30, 2023

أمطار غزيرة جدا

وأضافت الإدارة، في بيان، أن حادثين وقعا بمنطقة باسكو، وهذا أدى لوفاة قائد سيارة يبلغ من العمر 40 عاما بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بشجرة، وحدث هذا الأمر في منطقة ألاتشوا، اصطدمت سيارة رجل يبلغ من العمر 59 عاما بالأشجار وسط «أمطار غزيرة جدا» مما أدى لوفاته.

إعصار من المرحلة الأولى

وأصدرت السلطات أوامر للسكان على طول الساحل الغربي لفلوريدا بإخلاء منازلهم، الثلاثاء، قبل وصول الإعصار إيداليا، وهذا الإعصار من الفئة الأولى بين عشية وضحاها، تحرك صباح الثلاثاء، هادرا على بعد مئات الأميال قبالة جنوب غرب فلوريدا، مخلفا ظروف العواصف الاستوائية في المناطق الغربية في كوبا.