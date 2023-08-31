محافظ الأقصر: الانتهاء من اعتماد الكتل السكنية في جميع المراكز والمدن

أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن الأقصر هي أول محافظة من محافظات جنوب الصعيد، تنتهي من تحديد واعتماد الكتل السكنية في كل مراكز ومدن المحافظة، مشيدا بدور الهيئة العامة للتخطيط العمراني وجهودها في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمراكز ومدن محافظة الأقصر.

المركز الإقليمي لجنوب الصعيد

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر مع المهندس السيد البدوي مدير المركز الإقليمي لجنوب الصعيد، التابع للهيئة العامة للتخطيط العمراني وقيادات الهيئة بحضور هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي الزراعة وحماية الأراضي والإدارات الهندسية والأملاك والجهات المعنية بالمحافظة.

تحديث المخطط الاستراتيجي

ثمّن المحافظ دور الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تخطيط أنشطة التنمية العمرانية وتحديث المخطط الاستراتيجي لمحافظة الأقصر، وما جرى من جهود في مشروع تدقيق الحصر العمراني لمواقع التجمعات العمرانية والكتل السكنية بمراكز ومدن المحافظة.

كما وجه المحافظ، بسرعة تسليم خرائط النموذج (5) واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن مشروع تدقيق ومراجعة الكتل السكنية والتجمعات العمرانية بالمحافظة، يأتي في إطار تحديث البيانات والأحوزة العمرانية، حرصًا على تطبيق أهداف التنمية المستدامة.