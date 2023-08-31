%100 نسب إنجاز عدد من مشروعات «حياة كريمة» في محافظة الأقصر

جهود كبيرة تبذلها مؤسسة حياة كريمة في مختلف المحافظات، من خلال تدشين وإطلاق عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف الإرتقاء بمستوى معيشة الأهالي هناك، وتحسين من حياتهم، وتقديم الخدمات الأساسية من مرافق ومجمعات خدمية وتحسين بنية تحتية ومرافق، وإطلاق قوفل طبية علاجية مجانية، من بينها كان في الأقصر.

وكشفت مؤسسة حياة كريمة، عن نسب إنجاز عدد من المشروعات القومية بمحافظة الأقصر بمركزي إسنا وأرمنت، والتي بلغت نسب الإنجاز فيها 100% في بعضها، ونسب مرتفعة متفاوتة في الأخرى كالتالي:

بعض مشروعات حياة كريمة في الأقصر

- منشآت التضامن نسب إنجاز بلغت 95%.

- مراكز الشباب والرياضة نسب إنجاز بلغت 100%.

- كباري الري نسب إنجاز بلغت 100%.

- شبكات الألياف الضوئية نسب إنجاز بلغت 41%.

- مشروعات تبطين الترع نسب إنجاز بلغت 80%.

- مباني متنوعة نسب إنجاز بلغت 89%.

- نقاط الشرطة 100%.

- أبراج محمول نسب إنجاز بلغت 78%.

- البريد نسب إنجاز بلغت 100%.

- مشروعات مياة الشرب نسب إنجاز بلغت 100%.

حياة كريمة في الأقصر

وتعد الأقصر من المحافظات التي كان لها نصيب كبير في أعمال التطوير على يد مؤسسة حياة كريمة، التي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأفراد في المحافظات والقرى النائية، خاصة التي تعاني ضعف ونقص الخدمات الأساسية.