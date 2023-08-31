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«الأحرار الاشتراكيين»: توجيهات الرئيس بشأن الصناعة تفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمار

كتب:

عمرو صالح
09:48 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين

ثمّن الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المشروعات الصناعية التي تهدف لتعميق أفق الاستثمار المحلي وتوسيع نطاق انتشاره.

وقال الكاتب طارق درويش لـ«الوطن»، إنّ حزمة إجراءات تحفيز المشروعات الصناعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة الماضية، ستفتح أفق الاستثمار أمام المستثمرين الأجانب، خاصة بند الإعفاء من الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات، الأمر الذي سيلعب دورا كبيرا في توسيع أفق الاستثمار وتعزيز الصناعة المحلية، ويخلق وفرة في الإنتاج المحلي، ما ينعكس على تخفيض الضغط على الدولار.

الحوار الوطني

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين في حديثه، إلى أنّ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بقطاع الصناعات، تتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أنّ مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة خلال تلك المدة، كان أحد أهم مطالب لجنة الصناعة بالحوار الوطني.

واختتم رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين حديثه، مؤكدا أنّ حزمة الإجراءات الرئاسية التي صدرت مؤخرا، ستسهم في دفع عجلة الإنتاج المحلي.

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