رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: تأييدنا لترشح الرئيس السيسي يأتي من منطلق المنطق

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، وعضو تحالف الأحزاب المصرية، تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال طارق درويش في تصريحات، لـ«الوطن»، إن تأييدهم لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء من منطلق العقل والمنطق، فما تحقّق خلال السنوات الماضية من مسيرة إنجازات في كل المجالات لم تشهده مصر منذ سنوات كثيرة.

مشروعات التنمية في مصر

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين قائلا: «المشروعات القومية التي أطلقتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية من مشروعات طرق وكباري وطاقة جديدة ونظيفة وتوليد الكهرباء، وغيرها من المشروعات التنمية خير شاهد على جدية الدولة في رفع المستوى المعيشي للمواطن المصري، فضلا عن خطة غزو الصحراء وتحوليها لمدن عمرانية جديدة، تلك الأسباب جميعها دفعتنا لتأييده فترة جديدة لتحقيق خطته التنموية الشاملة».

كان تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا قد أصدر بيانًا أعلن فيه تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة.