وزير التعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز في مدرسة الضبعة الإعدادية

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، تمهيدا لافتتاحها في بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024.

الفصول سابقة التجهيز

رافق الوزير خلال تفقد المدرسة، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاتة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وخلال تفقده المدرسة، أكد الدكتور رضا حجازي، أهمية الفصول سابقة التجهيز، في التغلب على الكثافات الطلابية في المدرسة والمساهمة في تطوير آدائها.