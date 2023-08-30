وزير التعليم ومحافظ مطروح يفتتحان عدة مشروعات غدا

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منذ قليل، أنه سيتم غداً الخميس، وضع حجر أساس مدرستي سما العلم، وأجيال المستقبل، في منطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح بحضور الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية.

افتتاح المدرسة اليابانية

وقال محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إنه سيتم افتتاح المدرسة اليابانية الجديدة الكائنة في الكيلو 6 شرق مدينة مرسى مطروح، التي جرى تجهيزها على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة، ومدها بأحدث الوسائل التعليمية ليتم تطبيق طرق التدريس والعمل بها على الأنظمة اليابانية.

المدارس اليابانية إضافة كبيرة في مطروح

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المدارس اليابانية إضافة كبيرة لأهالي مطروح ونقلة نوعية في التعليم، في ظل الطرق الحديثة المستخدمة لها واهتمام الدولة بها، بجانب المدارس التجريبية الرسمية.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وأشار محافظ مطروح إلى أنه جاري الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بإنشاء مدار جديدة، وزيادة عدد فصول في بعض المدارس، وتطوير ورفع كفاءة مدارس في مختلف المراحل التعليمية، في إطار الخطة الموضوع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.