انخفاض أسعار السمك الیوم الخميس 31-8-2023 بالأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 31-8-2023 في الأسواق والمحلات انخفاضا مقارنة بسعر السمك أمس الأربعاء، ومن أبرزها سمك البلطي الأكثر شراءً، إذ يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار السمك يوميا للتعرف على مستجداتها.

وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

- سعر جمبري وسط: الكيلو بـ205 جنيهات.

- سعر جمبري صغير: الكيلو بـ141 جنيها.

- سعر الوقار: الكيلو بـ176 جنيها.

- سعر القاروص: الكيلو بـ145 جنيها.

- سعر المرجان ممتاز: الكيلو بـ136 جنيها.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ97 جنيها.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ131 جنيها.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ102 جنيهات.

- سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ97 جنيها.

- سعر سبيط: الكيلو بـ205 جنيهات.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ101 جنيهات.

- سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ83 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ75 جنيها.

- سعر البلطي وسط: الكيلو بـ68 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ52 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- سعر السردين المجمد: الكيلو بـ59 جنيها.

- سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ78 جنيها.

أسعار سمك البوري

- سعر بوري وسط: الكيلو بـ114 جنيها.