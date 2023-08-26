أسعار السمك اليوم السبت 26-8-2023 في الأسواق.. «تراجع البلطي»

شهدت أسعار السمك اليوم السبت 26-8-2023 في مختلف الأسواق تراجعاً ملحوظاً في بعض الأنواع، ويأتي من أبرزها السمك البلطي الأكثر إقبالاً في المحلات والأسواق.

وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر كالتالي:

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ 201 جنيه.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ143 جنيه.

سعر وقار: الكيلو بـ 172 جنيه.

سعر القاروص: الكيلو بـ 119 جنيهًا، بانخفاض 36 جنيهًا في الكيلو.

سعر المرجان ممتاز: الكيلو بـ117 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ 91 جنيهًا، بانخفاض 7 جنيهات.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ 132 جنيهًا.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ 103 جنيهات.

سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ 103 جنيهات.

سعر سبيط: الكيلو بـ 230 جنيهًا.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ 88 جنيهًا، بانخفاض 14 جنيهُا.

سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ 76 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ 76 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ 68 جنيهًا، انخفاض 3 جنيهات.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ 51 جنيهًا، بانخفاض 6 جنيهات.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ 55 جنيهًا.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ 76 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

سعر بوري وسط: الكيلو بـ110 جنيهات.