رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر الوطن

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الأسبوع المقبل، وتتيح جريدة «الوطن» في إطار خدماتها لطلاب الصف الثالث الثانوي، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، للحصول على الدرجات والنتيجة فور اعتمادها مباشرة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ولطلاب الثانوية العامة، يمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر «الوطن» من خلال الخطوات التالية بطريقة سهلة وفي أسرع وقت، فور اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم، كما يلي.

- الضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

- إدخال رقم الجلوس.

- الضغط علي نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

- يظهر للطالب إذا كان ناجحا أم راسبا في المادة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. تفاصيل التصحيح

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنّ أعمال التصحيح بامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 مستمرة بالكنترولات، والتصحيح وتقدير الدرجات يتم إلكترونيا، ويتم مراعاة حالات الطلاب التي تحتاج إلى درجات للوصول إلى درجة النجاح في المادة الراسب بها، وفق القواعد المنظمة لمنح درجات الرأفة للطلاب.

وأشار المصدر، إلى أنّه من المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من تقدير الدرجات ورصدها ومراجعتها وتجهيزها في شكلها النهائي استعدادا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم، وإعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بوابة مركز المعلومات برقم الجلوس.