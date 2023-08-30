نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023.. الوزير يعتمدها الأسبوع المقبل

بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023، حيث من المقرر أن تعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النتيجة مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023، لن تتخطى يوم الأحد، حيث يقوم الدكتور رضا حجازي باعتمادها رسميا، ثم بثها على موقع الوزارة وإرسالها للمواقع الإلكترونية المتفق بين الوزارة وبينها على إتاحتها للطلاب ، لافتا الى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، سيكون مطلع الأسبوع المقبل بحد أقصى يوم الأحد المقبل 4 سبتمبر 2023، ولن يكون هناك أي توقعات بتأخير اعتمادها عن هذا الموعد، لاعطاء الفرصة كاملة والوقت اللازم للطلاب الناجحين في الدور الثاني، لاستخراج الشهادة والأوراق اللازمة للتقديم في تنسيق الجامعات والمعاهد المتاح له الالتحاق بها.

نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023.. الأحد

وأشار إلى أن الكنترولات تعمل أولا بأول بعد انتهاء كل مادة، والتصحيح يتم إلكترونيا بدقة وعناية، من أجل الإسراع في إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023 .

وأوضح المصدر انه يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» مجانًا دون مقابل.

خطوات الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023

وتستعد « الوطن» لتقديم خدمة لقرائها من طلاب الثانوية العامة ، للاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023 ، من خلال إتاحة رابط للنتيجة يستطيع الطلاب الدخول عليه ، للاستعلام عن نتيجيتهم بالاسم ورقم الجلوس.

وهناك خطوات يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة 2023 ، معرفة النتيجة توضحها «الوطن» في الخطوات التالية :

- الدخول على رابط نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023 من هنـــــــــــا ، وهو الرابط الرسمي الذي أتاحته الجريدة من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

- انقرعلى رابط التسجيل ،نتيجة امتحانات الثانوية العامة دورثان 2023.

- اختر مربع نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور ثان 2023 ، وانتظر قليلا ، لتحميل النتيجة .

- يستطيع الطالب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ثم تسجيل رقم الجلوس ، ثم الضغط على خانة مكتوب فيها « معرفة النتيجة » .