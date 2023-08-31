مصدر بـ«الكهرباء» يكشف الموعد النهائي لانقطاع التيار وتخفيف الأحمال

يعتبر الموعد النهائي لانقطاع الكهرباء، من أكثر الأمور التي تشغل المواطنين، بعدما أعلنته وزارة الكهرباء، وذكرت أنّ موعد أنتهاء تخفيف الأحمال متوقف على الخطة المعلنة، ومن المتوقع انتهائها بانتهاء فصل الصيف، كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر حددت مواعيد قطعها، على رأس الساعة، وخلال السطور التالية تكشف «الوطن» عن الموعد النهائي لانقطاع الكهرباء.

الموعد النهائي لانقطاع الكهرباء

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أنّ موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال، وانقطاع التيار الكهربائي، من المتوقع أن يستمر حتى 14 سبتمبر المقبل، حتى عودة الشبكة القومية للعمل المنتظم وفق طبيعتها المعتادة، وفقًا للجداول الزمنية المعلنة بالمحافظات المختلفة.

حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وأضاف مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، لـ«الوطن»، أنّ عملية تخفيف الأحمال كانت بدأت بمعدل تخفيف يصل إلي 1600 ميجاوات، بعد أن كان يصل في السابق إلي 3000 ميجاوات و2500 ميجاوات، مع المراعاة في المساواة لقطع الكهرباء بمختلف المحافظات على جميع أنحاء الجمهورية.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وأكد المصدر، أنّ معدل انقطاع الكهرباء سيكون ساعة واحدة بحد أقصى في اليوم، ويكون مواعيدها على رأس الساعة، ويكون البدء في فصلها بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها، ولا تزيد المدة على ساعة واحدة من وقت فصل التيار، وففقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث صرح أثناء مؤتمر جمعه بوزير البترول، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع معدلات درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأعلن نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في مؤتمر عن موعد انتهاء قطع الكهرباء المتوقع، وذلك بعد تنفيذ خطة تخفيف الأحمال على جميع المحافظات، مضيفًا أن الموعد النهائي لقطع الكهرباء في مصر، من المتوقع أن يستمر حتى أول 14 يوم من شهر سبتمبر 2023.