تركيب ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بقرية صفانية بالعدوة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا، تركيب ألواح طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء أعلى مباني المشروعات المنفذة بقرية صفانية، وذلك لتحقيق التكامل بين أهداف المبادرة الرئاسية والجهود التي تبذلها الدولة من أجل تقليل الانبعاثات الكربونية، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية.

تركيب الألواح الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية

وقال أحمد خلف رئيس مركز العدوة، أعمال تركيب ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية فوق أسطح مباني مشروعات «حياة كريمة» بقرية صفانية، إذ شملت الأعمال (مجمع خدمات صفانية - مجمع زراعي صفانية - مدرسة صفانية الابتدائية)، موضحا أن الأعمال تجرى وفقا للمعايير الفنية والضوابط المتبعة مع الالتزام باشتراطات السلامة والصحة.

متابعة نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وفى سياق متصل، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية جريس لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات، مؤكدا تسخير الإمكانات وإزالة المعوقات.