أنواع عدادات الكهرباء المستخدمة في المنازل والمحال وطريقة تركيبها

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أنواع العدادات الكهربائية المعتمدة بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع طريقة التوصيل الصحيحة عند تركيب عداد الكهرباء في المنازل والمحلات.

أنواع العدادات المعتمدة بشركات توزيع الكهرباء

وجاءت أنواع العدادات الكهربائية المعتمدة بشركات توزيع الكهرباء كالتالي

أولا: عداد أحادي الوجه

- عداد أحادي الوجه .. كهروميكانيكي

- عداد أحادي الوجه .. إلكتروني

- عداد أحادي الوجه .. إلكتروني مسبق الدفع

- عداد أحادي الوجه .. إلكتروني ذكي

ثانيا: عداد ثلاثي الوجه

- عداد ثلاثي الوجه .. كهروميكانيكي

- عداد ثلاثي الوجه .. إلكتروني

- عداد ثلاثي الوجه .. إلكتروني مسبق الدفع

- عداد ثلاثي الوجه .. إلكتروني ذكي

- عداد ثلاثي الوجه .. بمحولات تيار كهروميكانيكي

- عداد ثلاثي الوجه .. بمحولات تيار إلكتروني

يستخدم لقياس كمية القدرة الفعالة المستهلكة في الساعة

تقسيم العدادات الكهربائية

وأوضح أنه يمكن تقسيم العدادات الكهربائية إلى عدادات كهربائية أحادية الطور وعدادات كهربائية ثلاثية الطور، لافتا إلى أنه يوجد ثلاثة أنواع من العدادات الكهربائية وهي كالتالي:

** عداد الوجه الواحد ويقيس الطاقة المستهلكة في نظام الوجه الواحد وهو نوعان «كهروميكانيكي وإلكتروني»

- العداد الإلكتروني ثلاثة أنواع «عادي ومسبق الدفع وذكي» وتستخدم أحادي الطور بشكل عام في المنازل.

** عداد ثلاثي الأوجه ويقيس الطاقة المستهلكة في أنظمة الأوجه الثلاثة وهو نوعان «كهروميكانيكي وإلكتروني» والعداد الإلكتروني ثلاثة أنواع عادي ومسبق الدفع وذكي.

**عداد ثلاثي الأوجه بمحولات تيار ويقيس الطاقة المستهلكة في أنظمة الأوجه الثلاثة ويستخدم للجهود ما فوق 100 امبير وهو نوعان كهروميكانيكي و الكتروني

العداد أحادي الطور يستخدم بشكل عام في المنازل

وأشار إلى أن العداد أحادي الطور يُستخدم بشكل عام في المنازل، وتستخدم ثلاث مراحل بشكل عام في المصانع أو البيئات ذات الأحمال الثقيلة، لافتا إلى أن عداد أحادي الطور العام يحتوي على 6 فتحات اثنان منها يستخدمان للاتصال أما العدادات ثلاثية الطور بها فتحات أكثر وهناك سبع فتحات في الأسلاك.