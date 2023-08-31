خطوة بخطوة.. طرق شحن كارت الكهرباء عن طريق تطبيق سهل

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، طرق عديدة وسهلة لشحن عداد الكهرباء، في جميع شركات توزيع الكهرباء بأنحاء المحافظات، وذلك من خلال تطبيق سهل، باستخدام خاصية NFC، للتيسير على المشتركين عملية شحن عداد الكهرباء مسبقة الدفع، وتستعرض «الوطن»، طرق الدفع وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

طريقة شحن العداد باستخدام تطبيق سهل

يمكنك شحن كارت الكهرباء عن طريق ATM من خلال الخطوات التالية:

1- يقوم الشخص بتحميل تطبيق سهل الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

2- تتم من خلال تسجيل الدخول للبرنامج عن طريق كتابة الاسم وكلمة المرور وتمرير كارت شحن العداد على الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

3- في هذه الخطوة يقوم الشخص باختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

4- تتم من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء كان من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا.

5- اضغط توجه بالدفع.

6- إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم بعدها تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.

منافذ فوري

1- على المشترك التوجه لأقرب منفذ لفوري.

2- يختار المشترك خدمات المرافق العامة.

3- شحن كروت العدادات.

4- اختيار شركة الكهرباء التابع لها.

5- إدخال الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات.

6- يمكنه اختيار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى.

7- الخطوة الأخيرة يقوم المشترك بالدفع واستلام الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

فودافون كاش

1- اطلب #9#.

2- اختار دفع الفواتير.

3- اختار الكهرباء.

4- اختار الشركة التابع لها حسب محل إقامتك.

5- ادخل كود السداد الإلكتروني.

6- ادخل البيانات المطلوبة.

7- ادخل رقمك السري.

8- أكد الدفع.