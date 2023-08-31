عاجل.. استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه

أفادت صحيفة «تلجراف» البريطانية، في نبأ عاجل، بأن وزير الدفاع البريطاني بن والاس استقال رسميًا من منصب وزير الدفاع، ما يمهد الطريق أمام ريشي سوناك للإعلان عن بديله.

وزير الدفاع البريطاني والتفكير في الإستقالة

وفي يوليو الماضي، كشف النقاب عن أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الأطول خدمة في الحكومة، يفكر في الاستقالة في تعديل وزاري متوقع، حيث يأتي الحديث عن الاستقالة، في أعقاب محاولة بريطانية فاشلة لجعل والاس البالغ من العمر 53 عاما، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، تزامنًا مع استعداد رئيس الوزراء ريشي سوناك لتحديث فريقه قبل انتخابات العام المقبل.

وكشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، في منتصف يوليو الماضي، لأول مرة عن احتمال رحيل وزير الدفاع وهو حليف مقرب لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

والاس سوف يتنحى عن عضويته في البرلمان

كما نقلت قناة «سكاي نيوز» البريطانية، آنذاك، عن مصدر مقرب إن والاس من المرجح أن يتخذ قرارا بشأن البقاء أو الرحيل قبل سبتمبر، وإنه إذا اختار المغادرة، فسيتنحى بن والاس أيضا كعضو في البرلمان البريطاني.

وقال المصدر إنه يُعتقد أن أي خطوة من هذا القبيل ستكون قرارا شخصيا ولا علاقة لها برئيس الوزراء أو أي قضايا تتعلق بحزب المحافظين.