وزير الدفاع البريطاني: سنزود أوكرانيا براجمات صورايخ يصل مداها 80 كيلومترا

قال وزير دفاع بريطانيا بن والاس، إن بلاده سوف تزود أوكرانيا براجمات صواريخ يصل مداها إلى 80 كم، حسبما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل.

صواريخ «هيمارس» الأمريكية

ولم تذكر القناة أي تفاصيل حول نوع الراجمات التي يصل مداها إلى هذا الحد، وسبق أن مدت الولايات المتحدة الأمريكية القوات الأوكرانية راجمات صواريخ من طراز «هيمارس» وهي الراجمات التي يصل مداها إلى 80 كيلو مترا.

وانتقد موسكو مد هذه النوعية من الصواريخ لأوكرانيا، وعملت على استهدافها، حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن بلاده تمكنت من استهداف راجمات الصواريخ الأمريكية في أوكرانيا.

الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها السادس على التوالي، منذ إعلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية لحماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.