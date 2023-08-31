مدير «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية: «الاعتماد» شهادة ثقة بالخدمات المقدمة للمجتمع

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إنّ الاعتماد بمثابة شهادة توثيق للخدمة الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضاهي الخدمات العالمية والصحية في أعلى مستوياتها الطبية بأعلى معايير الجودة.

وأضاف سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية يارا مجدي على شاشة إكسترا نيوز، أنّ الاشتراطات كثيرة، تبدأ بخروج لجنة من هيئة الرقابة والاعتماد، وهي الهيئة التي تراقب الخدمة الصحية ومدى وصولها للمنتفع بشكل مباشر، وتعتمد المنشآت التي تقدم الخدمة الصحية التي توافي الاشتراطات.

وتابع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية: «نستطيع أن نقسم اشتراطات الاعتماد إلى 4 قطاعات، وتتابع بوضوح شديد، وتتابع التفاصيل الدقيقة، ومعظم تلك الاشتراطات لها علاقة بالمريض وسلامته».