رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدير «الرعاية الصحية» بالإسماعيلية: «الاعتماد» شهادة ثقة بالخدمات المقدمة للمجتمع

كتب:

شريف سليمان
12:04 م | الخميس 31 أغسطس 2023
الرعاية الصحية

الرعاية الصحية

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إنّ الاعتماد بمثابة شهادة توثيق للخدمة الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتضاهي الخدمات العالمية والصحية في أعلى مستوياتها الطبية بأعلى معايير الجودة.

وأضاف سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية يارا مجدي على شاشة إكسترا نيوز، أنّ الاشتراطات كثيرة، تبدأ بخروج لجنة من هيئة الرقابة والاعتماد، وهي الهيئة التي تراقب الخدمة الصحية ومدى وصولها للمنتفع بشكل مباشر، وتعتمد المنشآت التي تقدم الخدمة الصحية التي توافي الاشتراطات.

وتابع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية: «نستطيع أن نقسم اشتراطات الاعتماد إلى 4 قطاعات، وتتابع بوضوح شديد، وتتابع التفاصيل الدقيقة، ومعظم تلك الاشتراطات لها علاقة بالمريض وسلامته».

اقرأ المزيد:

«الرعاية الصحية» تعلن حصول مجمع الإسماعيلية الطبي على درجة الاعتماد القومي

«الرعاية الصحية» في بورسعيد تنعى مدير قسم موارد بشرية بمركز طب أسرة

رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد التشغيل التجريبي لمستشفى القصاصين بالإسماعيلية

«الرعاية الصحية» تشارك في ورشة عمل حول «برنامج رواد وعلماء مصر»

«الرعاية الصحية»: نستهدف ضم 15 مليون شخص إلى نظام «الملف الموحد»

وفد «الجايكا» يزور منشآت «الرعاية الصحية» في بورسعيد ويشيد بتطبيق أنشطة «5S»
بقلم شريف سليمان