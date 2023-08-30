رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«إكسترا نيوز» تستعرض أهم فعاليات مهرجان العالم علمين

كتب:

مريم جاد
10:16 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
أبرز فعاليات مهرجان العلمين

أبرز فعاليات مهرجان العلمين

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» أهم الفعاليات لمهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة في نسخته الأولى وتحويلها من أرض للألغام إلى أرض للأحلام .

أهم فعاليات مهرجان العالم علمين

أهم ما ورد بمهرجان العالم علمين الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط:

- ضم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية.

- شهد مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة.

- شهد حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين بالوطن العربي.

- افتتح فعالياته ببطولة كرة القدم الشاطئية.

- شهد بطولة دولية للبادل وعروض الطائرات.

- شهد بطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات.

- شهد تنظيم البطولة العربية للجودو.

- شهد تنظيم سباق تراياثلون محتضنًا 3 رياضات مختلفة.

- إقامة عرض أزياء للمصمم العالمى سينكو.

اقرأ المزيد:

حفلات الأسبوع الأخير من مهرجان العلمين.. ويجز وشارموفرز الأبرز

مراسل «dmc»: مفاجآت كثيرة في مهرجان العلمين خلال الأيام المقبلة

«رقية» موهبة غنائية بدأت من دار الأوبرا وشاركت في مهرجان العلمين

زياد ظاظا ودي جي عيسى وأسود في مهرجان العلمين الجديدة

هبة عبدالغني بـ«لوك» جديد في مهرجان القاهرة للدراما: «العلمين مدينة الحياة»

«شارموفرز» تختتم فعاليات مهرجان العلمين بحفل غنائي 2 سبتمبر

عمر كمال لـ«الوطن»: بشكر الشركة المتحدة وشرف ليا أغني في مهرجان العلمين

عمر كمال يروج لحفله الغنائي في مهرجان العلمين (صور)
بقلم مريم جاد