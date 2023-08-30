«إكسترا نيوز» تستعرض أهم فعاليات مهرجان العالم علمين

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» أهم الفعاليات لمهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة في نسخته الأولى وتحويلها من أرض للألغام إلى أرض للأحلام .

أهم فعاليات مهرجان العالم علمين

أهم ما ورد بمهرجان العالم علمين الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط:

- ضم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية.

- شهد مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة.

- شهد حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين بالوطن العربي.

- افتتح فعالياته ببطولة كرة القدم الشاطئية.

- شهد بطولة دولية للبادل وعروض الطائرات.

- شهد بطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات.

- شهد تنظيم البطولة العربية للجودو.

- شهد تنظيم سباق تراياثلون محتضنًا 3 رياضات مختلفة.

- إقامة عرض أزياء للمصمم العالمى سينكو.