«إكسترا نيوز» تستعرض أهم فعاليات مهرجان العالم علمين
كتب:
مريم جاد
10:16 م | الأربعاء 30 أغسطس 2023
أبرز فعاليات مهرجان العلمين
استعرضت قناة «إكسترا نيوز» أهم الفعاليات لمهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة في نسخته الأولى وتحويلها من أرض للألغام إلى أرض للأحلام .
أهم فعاليات مهرجان العالم علمين
أهم ما ورد بمهرجان العالم علمين الحدث الترفيهي الأكبر بالشرق الأوسط:
- ضم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية.
- شهد مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة.
- شهد حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين بالوطن العربي.
- افتتح فعالياته ببطولة كرة القدم الشاطئية.
- شهد بطولة دولية للبادل وعروض الطائرات.
- شهد بطولة دولية للكرة الشاطئية وسباق السيارات.
- شهد تنظيم البطولة العربية للجودو.
- شهد تنظيم سباق تراياثلون محتضنًا 3 رياضات مختلفة.
- إقامة عرض أزياء للمصمم العالمى سينكو.