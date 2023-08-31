«الصحة» تحذر من الكحة المصحوبة بالدم: توجهوا إلى الطبيب فورا

أصدرت وزارة الصحة والسكان منشورا توعويا، حذرت خلال المواطنين من التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى أو طبيب، في حال إصابتهم بكحة مصحوبة بالدم، لافتة إلى أنها دليل وعرض من أعراض الإصابة بسرطان الرئة.

أعراض الإصابة بسرطان الرئة

ذكرت الوزارة في المنشور التوعوي الذي جاء بعنوان «احذر الكحة المصحوبة بالدم»، ضرورة التوجه إلى أقرب طبيب أو مستشفى، والكشف مبكرًا عن الأورام للوقاية من مضاعفاتها الخطيرة، موضحة أنّ الوزارة توفر خدمة الكشف المبكر من خلال مبادرة الرئيس 100 يوم صحة، ويقوم المواطن بملئ الاستبيان أولا لمعرفة مدي مراحل المرض داخل الجسم، كما أنه يمكن الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، وبعد ذلك يتم البدء في رحلة العلاج.

المبادرة الرئيسية 100 يوم صحة

وأوضحت الوزارة أنّ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، تعمل بشكل يومي داخل الوحدات الصحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، مشيرا إلى أنه فى حال الإصابة، تكون رحلة الكشف والعلاج مجانا، ولا يتحمل المواطن فيها أي أعباء مالية، وفي حال الحالات التي تتطلب تدخلا جراجيا، يتم تحويلها إلى أقرب مستشفي لعمل الإجراءات اللازمة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين ضرورة الكشف المبكر عن المرض، حيث أنه كلما تم اكتشاف المرض مبكرا، كلما ساهم ذلك فى رفع معدلات الشفاء بنسبة تصل الى 95% في كثير من الحالات.