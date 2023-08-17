«الرعاية الأسقفية» تنظم حملة طبية بمنشأة البكاري ضمن «100 يوم صحة» في الجيزة

نظم قطاع التنمية، بمؤسسة الرعاية اﻷسقفية للخدمات الاجتماعية، بمركز الطوابق التنموي، يومًا للكشف الطبي ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، بالتعاون مع المنطقة الطبية بمنشأة البكاري في الجيزة.

ويجري خلال اليوم الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمنطقة، وإجراء عدة فحوصات مثل «قياس السكر وضغط الدم، الاعتلال الكلوي، نسبة الدهون بالجسم»، بالإضافة للفحص المبكر لأورام الثدي.

وقدمت القافلة خدمة الكشف المجاني لـ50 فردًا من الرجال والسيدات، بالإضافة لحملة توعية، للتعريف بأهمية الكشف الدوري لشتى الأمراض المزمنة.

مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية.. الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية

وتعد مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير)، الذراع التنموي للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وتدير المؤسسة مراكز ومؤسسات التنمية والخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الأسقفية.