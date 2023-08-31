«الصحة» تصدر دليلا إرشاديا لأسباب انخفاض السكر في الدم وأعراضه

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا متعلقا بأسباب انخفاض السكر في الدم، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة، ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين بالعادات والسلوكيات الخاطئة التي لها مضاعفات صحية.

أسباب انخفاض السكر في الدم

وحددت وزارة الصحة والسكان أسباب انخفاض السكر في الدم، وجاءت على النحو التالي:-

- استخدام الأنسلوين أو الأدوية التي تساعد الجسم في زيادة كمية الأنسلوين.

- عدم تناول كميات كافية من الكربوهيدرات «النشويات».

- ارتفاع النشاط البدني المفاجئ بعد فترة من الروتين على نشاط بدني معين.

- شرب الكثير من الكحول دون تناول كمية كافية من الطعام.

- هناك حالات مرضية أكثر عرضة للإصابة بانخفاض السكر في الدم.

أعراض انخفاض السكر في الدم

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أعراض انخفاض السكر في الدم وشملت:-

- تعرق شديد دون مجهود.

- صداع.

- دوار.

- تسارع ضربات القلب.

أسباب انخفاض السكر لغير المرضى

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ هناك أسباب لانخفاض السكر لغير مرضى السكر وجاءت على النحو التالي:-

- الحصول على بعض الأدية.

- الأمراض الحرجة كالتهاب الكبد.

- فرط إنتاج الأنسلوين.

- إجراء الشخص لجراحة في المعدة.

- قصور الغدة الصماء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن علاج انخفاض السكر في الدم له علاج يتم الحصول عليه بعد التواصل مع الطبيب المشرف على الحالة المرضية، محذّرة من الحصول على أي وصفات دون الرجوع إلى الطبيب.