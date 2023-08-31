«العمل» تعلن عن 5756 فرصة عمل شاغرة.. الراتب يبدأ من 3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل تلقيها طلبات من 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة حاجتها لشغل 5756 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023.

نشرة التوظيف الدورية

وقالت وزارة العمل، في نص بيانها، إنّ نشرة التوظيف الدورية تصدر عن الوزارة كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن اليوم عن فرص عمل جديدة متوفرة في 12 محافظة هي: «القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والأسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية، في تخصصات: «عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسؤول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية ، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وأخصائي اجتماعي، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني، وكل أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة»، وتخصصات أخرى.

وظائف لذوى الهمم بالمحافظات

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي الهمم بالمحافظات، لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.