وزارة العمل تعلن عن توفير 10 آلاف فرصة عمل لذوي الهمم.. اعرف التخصصات

بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023، الملتقى التوظيفي الذي أعلنت عنه وزارة العمل للشباب من ذوي الهمم، في 73 منشأة صناعية، في تمام الساعة 10 صباحا مقررة موعد الانتهاء منه في تمام الساعة 7 مساء، وذلك تحت رعاية حسن شحاتة وزير العمل، واللواء خالد عبد الغفار محافظ القاهرة، وتنفيذا لتوصيات وتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتوفير فرص عمل للشباب.

ودعت «العمل» الشباب الراغبين في التقدم، تسجيل بياناتهم من خلال هذا الرابـــــط، لحضور الملتقى بفندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس جسر السويس محافظة القاهرة.

التخصصات والمجالات المطلوبة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، التخصصات والمجالات المطلوبة للتوظيف، وهي:

- مجالات السياحة.

- الخدمات البيئية.

- الأمن.

- الدعاية الإعلان.

- الخدمات المالية والتجارية.

- مهندسين معمار.

- مهندسين صيانة.

- مهندسين مكانيكا.

- مهندسين كهرباء.

- محاسبين.

- أخصائيين واستشاريين سلامة وجودة.

- حصر هندسي.

- مشتريات.

- تمريض.

- خدمة عملاء.

- كول سنتر.

- إداريين.

- مدرسين جميع التخصصات.

- فنين صيانة.

- مشرفين.

- أمناء مخازن.

- مديرين.

- سكرتارية.

- مدخل بيانات.

- استقبال.

- استعلامات.

- كاشير.

- مندوبين تحصيل.

- مبيعات.

- سائقين.

- عمال عاديين.

- عضو فريق.

- جزارين.

- مضيف.

- ويتر.

- هوست.

- مساعدين.

- باريستا.

- تيلى سيلز.

- حفارين.

- شيف.

- طباخ.

- بائعين.