عاجل.. هل تم تأجيل موعد الدراسة؟.. مصدر بـ«التعليم» يجيب

حسم مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل الدراسة 2023- 2024، وتغيير الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل بسبب متحور كورونا الجديد، قائلا: «كلها شائعات ولا أساس لها من الصحة ولا تعديل ولا تغيير في المواعيد، والدراسة في موعدها 30 سبتمبر، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024».

هل تم تأجيل الدراسة 2023 2024؟

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الدراسة في موعدها والحضور منتظم ولا صحة لتحويل الدراسية «أون لاين»، أو رفع الغياب بالمدارس سواء للطلاب أو المعلمين، مؤكدا أنّ الوزارة والمديريات تستعد للعام الدراسي المقبل من جاهزية المدارس، وأعمال الصيانة البسيطة والشاملة، وإجراء مسح شامل علي المدارس للتأكد من استعدادتها.

استعدادات الدراسة 2023

ومن جانبه، أعلنت وزارة التربية والتعليم، استعداداتها للعام الدراسي 2023/2024، المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر 2023، على النحو التالي:

- الانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسي.

- استبعاد المدارس الخاضعة لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة.

- تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

- قيام كل مدير مدرسة على مستوى الجمهورية بتحديد أحد المسؤولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة، وتقديم تقرير أسبوعي باحتياجات هذه الصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

- عقد ورش عمل وندوات توعوية للعاملين والمعلمين والطلاب حول أهمية الحفاظ على المنشآت التعليمية.

- التأكيد على خطط الإخلاء بالمدارس والتدريب عليها وتنظيم دخول وخروج الطلاب.

- التأكيد علي إزالة العشوائيات والبوابات الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات داخل المدارس.

- إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، ومشاركة مجموعة منتقاة من المعلمين في إعداد هذه البنوك وفقًا لمعايير محددة.