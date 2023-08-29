موعد بدء الدراسة 2024 لجميع الصفوف.. والخريطة الزمنية للعام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية، ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وذلك لكل المراحل التعليمية المختلفة لكل المدارس الحكومية، الخاصة، الخاصة للغات، الرسمية، والرسمية للغات.

موعد بدء الدراسة

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد بدء الدراسة 2024، حسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسيكون موعد بدء الدراسة 2024، حسب الخريطة الزمنية المُعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني، يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وينتهي السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

وستكون الإجازة الخاصة في نصف العام الدراسي، يوم 27 يناير 2024، ويجرى السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري.

- بدء الفصل الدراسي الأول يوم 30 سبتمبر إلى الخميس 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024.

- وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني «جدارات» يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.