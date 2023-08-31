«التنسيقية» تنظم صالونا لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى «بريكس»

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا، اليوم؛ لمناقشة أوجه استفادة مصر من الانضمام إلى مجموعة «بريكس».

ويتناول صالون التنسيقية، مناقشة عدة محاور؛ منها ما تستفيده مصر من الانضمام إلى مجموعة «بريكس»، وأسباب انضمام مصر للبريكس، ولماذا تمسك أعضاء هذا التكتل بانضمام مصر إليه؟ وأهمية انضمام مصر في هذا التوقيت وسط تأثر العالم بأزمة اقتصادية عالمية، إضافة إلى التأثير الاقتصادي لانضمام مصر للبريكس على المدى القصير والبعيد، وكيف سيؤثر ذلك على حركة التجارة؟ خصوصًا أن الدول الأعضاء بالمجموعة من الدول الكبرى التي تشهد مصر بينهم تبادل تجاري كبير.

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة

يدير الحوار خلال الصالون شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما سيشارك في الصالون كل من الدكتور نور ندا، الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة، وزائر بجامعة التمويل في موسكو، والدكتورة حنان وجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكاتب الصحفي أحمد يعقوب، وشادي العدل أمين الاتصال السياسي لحزب المحافظين.