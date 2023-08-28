وفد «تنسيقية الشباب» يلتقي سفير أرمينيا لدى القاهرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السفير هراتشيا أرشاك بولاديان سفير أرمينيا لدى القاهرة، وأعرب الوفد عن عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة ويريفان، وحجم التعاون الكبير بين الدولتين على المستويات كافة.

وتطرق السفير بولاديان إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا مطلع العام الجاري، معتبرًا أنها تاريخية وفتحت العديد من أبواب التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

لقاء وفد التنسيقة مع سفير أرمينيا لدى القاهرة

وأضاف السفير الأرميني أن الشباب في بلاده حاليًا أصبح يمثل الغالبية في البرلمان والحكومة، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقة بين المجالس النيابية في البلدين ومع التنسيقية.

وأكد الجانبان أهمية العمل نحو بذل المزيد من الجهود لتوطيد أطر التعاون بين البلدين، مشيدين بالدور الذي لعبته الجالية الأرمينية في مصر عبر التاريخ، خاصة في النواحي السياسية والثقافية.

أبرز المناقشات

وأشار وفد التنسيقية إلى أن ما تحقق في مجال تمكين الشباب والمرأة في مصر، معربين عن التطلع لمزيد من العمل المشترك بين مصر وأرمينيا في المجالات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد ميدالية التنسيقية، للسفير الأرميني تقديرًا لعمق العلاقات بين البلدين، وضم وفد التنسيقية، النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية يوسف العوال، وأحمد مسعد، ومعتز عبدالله.