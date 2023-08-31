كليات تقبل من 50% أدبي 2023-2024.. من واقع تنسيق العام الماضي

تواصل الجامعات الحكومية استقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و المسجيلنت في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها المجلس بحد أدنى 205 درجات للشعبتين العلمي والأدبى.

وأكدت مصادر في وزارة التعليم العالي واللجنة العليا للتنسيق، لـ«الوطن»، أنّه لم يتم اتخاذ أي قرار بخفض الأعداد المقرر قبولها في الكليات، وهو ما يكشف التوقعات الأولية للحدود الدنيا لـكليات تقبل من 50% أدبي 2023-2024، سواء في الكليات أو المعاهد العليا والتي توضح احتمالية قربها من العام الماضي.

كليات تقبل من 50% أدبي 2023-2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لكليات تقبل من 50% أدبي 2023-2024، من واقع الحدود الدنيا للقبول من العام الماضي:

الحدود الدنيا للكليات والمعاهد 2022 للشعبة الأدبية

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى 205 درجات.

المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس «تجارة إنجليزي» 205 درجات.

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 205 درجات.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش 205 درجات.

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 205 درجات.

المعهد العالي للغات بأسوان 205 درجات.

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 205 درجات.

تربية رياضية بنات العريش 205 درجات.

تربية رياضية بنات الوادي الجديد 205 درجات.

تربية رياضية بنات أسوان 205 درجات.

تربية رياضية بنات أسيوط 205 درجات.

تربية رياضية بنات بني سويف 205 درجات.

تربية رياضية بنات جنوب الوادي 205 درجات.

تربية رياضية بنات سوهاج 205 درجات.

تربية رياضية بنات كفر الشيخ 205 درجات.

تربية رياضية بنين بورسعيد 205 درجات.

تربية رياضية بنين دمياط 205 درجات.

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 205 درجات.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة 205 درجات.

تربية نوعية فنية أسوان 205 درجات.

تربية نوعية فنية مطروح 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية القاهرة 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية أسوان 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية بورسعيد 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية دمياط 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية سوهاج 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية عين شمس 205 درجات.

تربية نوعية موسيقية مطروح 205 درجات.

سيناء عالي سياحة وفنادق رأس سدر 205 درجات.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد 205 درجات.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة 205 درجات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 205 درجات.

معهد راية العالي للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 205 درجات.