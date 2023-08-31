هل ينخفض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة إلى 50%؟.

كشف الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن حقيقة خفض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة إلى 50% لعدد من الكليات، لاستيعاب باقي الأعداد والطلاب الذين تقع درجاتهم بين الحد الأدنى 53% إلى 50% قي الثانوية العامة، مؤكدا أنّه لا توجد أي قرارات بالتخفيض، ولن يتم التخفيض للحدود الدنيا عن المعلن عنه سابقا.

حقيقة خفض الحد الأدنى للقبول في الجامعات الخاصة لـ50%

وأوضح عضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية لـ«الوطن»، أنّ المجلس الأعلى للجامعات راعى خلال الفترة الماضية، الحدود الدنيا ومستقبل الطلاب، وتخفيض الحدود الدنيا للقبول بعدد من الكليات في الجامعات الخاصة والأهلية لتصل إلى 53% بدلا من 55%، مشيرا إلى أنّ التخفيض جاء لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب الذين تقع مجاميعهم بين 55% وحتى 53%.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة

وترصد السطور التالية، الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2023 للكليات التي تقبل من 53%، كما يلي.

ـ كليات علوم الحاسب: 60%

ـ كليات الآثار: 53%

ـ الحقوق: 53%

ـ التمريض: 53%

ـ علوم سينمائية: 53%

ـ كليات الإعلام: 53%

ـ كليات التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ السياحة والفنادق: 53%

ـ التكنولوجيا الحيوية: 53%

ـ التربية: 53%

الاقتصاد والعلوم السياسية: 53%