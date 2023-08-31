«التعليم التعالي» تتيح رابط تسجيل اختبارات القدارات 2023 لطلاب الدبلومات

أتاحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، رابط اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لمختلف المراحل وفقًا للضوابط، والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشان.

رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023 لطلاب الدبلومات

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، والمشرف على التنسيق، إنّ رابط تسجيل رغبات اختبارات القدرات 2023 لطلاب الدبلومات الفنية متاح الآن ولمدة 5 أيام لطلاب الدبلومات الفنية، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهذه الكليات هي: «كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات (حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر "فنون" فقط)، كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - بنها – بني سويف – دمياط - طنطا).

تنسيق طلاب الدبلومات الفنية 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم أنّ الاختبارات بالكليات المعنية ستعقد في الفترة من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 حتى يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، لافتا إلى أنّ الاختبارات تتم وفقًا لتوجهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.