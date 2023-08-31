مدير مشروع بشتيل: إنشاء 28 عمارة سكنية استثمارية بجوار المحطة

قال المهندس وائل مهدي، مدير مشروع محطة سكك حديد صعيد مصر، إنه جاري إنشاء 28 عمارة سكنية بجوار المحطة بشكل استثماري، مؤكداً أن الشركات المتخصصة بدأت الإجراءات الأولية للإنشاء، وأن المحطة مرتبطة بمحور الفريق كمال عامر ومحطة مونوريل، ومحور شارع المطار ومحور 26 يوليو بجواره جراج متعدد الطوابق.

موقف حافلات يسع حوالي 20 حافلة

وأضاف المهندس وائل مهدي خلال جولة بالمحطة، أنه أسفل محور 26 يوليو يوجد موقف حافلات يسع حوالي 20 حافلة، والمحطة بها أنفاق سيارات (2 نفق متصلين بشارع السودان)، مؤكدا أن موقع المحطة استراتيجي، فمع الانتهاء من تحديث نظم الإشارات لخط الصعيد يكون زمن التقاطر أسرع وزيادة عدد الركاب بالمحطة.