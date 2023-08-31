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رئيس السكك الحديدية عن تكلفة محطة بشتيل: تمويل ذاتي من الهيئة

كتب:

كريم روماني
11:07 ص | الخميس 31 أغسطس 2023
حركة القطارات- أرشيفية

حركة القطارات- أرشيفية

قال المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنّ محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشيتل بالجيزة، تكلفت 3.5 مليار جنيه تمويل ذاتي من الهيئة، مؤكدا أنّ المحطة مشروع متكامل تنموي يخدم أهالي الصعيد بالكامل، مفسرا سبب الإنشاء بأن محطة رمسيس لم تسع القطارات الجديدة التي تم إضافتها للهيئة مؤخرا، وبالتالي كان لابد من التفكير في محطة جديدة بمعايير عالمية.

وأضاف رئيس هيئة السكك الحديدية خلال جولة في المحطة، أنّ أرصفة المحطة تسع أكثر من 16 عربة، مؤكدا أنها مزودة بمول تجاري، وأنه تم تحويل السكة الحديد من الشبكة القديمة بمنطقة بشتيل إلى المحطة من الداخل.

تدار عن طريق الكومبيوتر

وأشار إلى أنّ المحطة ستخلق منطقة سكنية جديدة بالمنطقة المحيطة، وهي ذكية تدار عن طريق الكمبيوتر: «مش زي ما بيقولوا جبنا الركاب في الصحراء»، وبها محاور أسهل من رمسيس كالمونوريل والمترو والمحاور كمحور الفريق كمال عامر، وتم إنشاؤها بالتمويل الذاتي لهيئة السكة الحديد، وإسناد إنشاؤها وإدارتها لشركة أم أو تي وتم التنفيذ والإشراف والتشغيل من قبل الشركة، وهي أفضل المحطات بالعالم. 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.